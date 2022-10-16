نماء يتوصل لاتفاق مع مدربه الجديد

غزة/وائل الحلبي:

توصل نماء لاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة، بعد استقالة الكابتن غسان البلعاوي من تدريب الفريق التي جاءت عقب التعادل مع الجلاء.

وأتم نماء اتفاقه مع الكابتن بسام أبو الصادق للعودة لتدريب الفريق الذي أشرف عليه في الموسم الماضي، وجاء الاتفاق بعد الجلسة التي جمعته بإدارة النادي صباح اليوم الأحد لترتيب جميع الأمور المتعلقة بالمرحلة القادمة مع الفريق.

ويعد أبو الصادق المدرب الثالث لنماء منذ بداية الموسم الحالي، حيث افتتح الفريق مشواره مع الكابتن رأفت خليفة الذي استقال وتولى من بعده الكابتن غسان البلعاوي.

ويسعى أبو الصادق لاستغلال خبرته في الدرجة الأولى لقيادة الفريق لتصحيح مساره والمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود للدوري الممتاز.

واستقال أبو الصادق من تدريب الشاطئ بعد نهاية الجولة الثالثة من منافسات الدرجة الأولى بالموسم الحالي.