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هيئة الأسرى: 28 أسيرة في "الدامون" يُواجهن أوضاعاً صعبة

16 أكتوبر 2022 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز داخل معتقل "الدامون" 28 أسيرة من بينهن أسيرتان قيد الاعتقال الإداري وأسيرة طفلة، ويواجهن أوضاعاً قاسية على مختلف المستويات الإنسانية والمعيشية والصحية.

وبينت الهيئة في تقرير لها، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، أن من بين المعتقلات أسيرة قاصر وهي نفوذ حماد (15 عاما) من حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، واعتقلتها قوات الاحتلال نهاية العام الماضي، وهي على مقاعد الدراسة وبالزي الرسمي.

وأضافت: رغم صغر سن المعتقلة حماد إلا أنها لم تسلم من الضرب والاعتداء والتنكيل والشتم بألفاظ نابية خلال عملية اعتقالها واستجوابها، وما زالت موقوفة حتى الآن ولم يصدر حكما بحقها، علماً أن لديها جلسة محكمة الشهر الجاري".

ويقبع بالمعتقل أسيرتان رهن الاعتقال الإداري، وهما شروق البدن من بلدة تقوع، وبشرى الطويل من مدينة رام الله ، يحرمهما الاحتلال من حريتهما من دون توجيه تهم محددة بحقهما، وجددت محاكم الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحقهما عدة مرات ولفترات مختلفة.  

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #اسيرات #الاعتقال الاداري #سجن الدامون #الاحتلال الإسرائيلي

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