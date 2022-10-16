التنمية الاجتماعية تقدم مساعدات نقدية لـ4800 طفل

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022، تقديم مساعدات نقدية لعدة فئات في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وقال مفوض عام وزارة التنمية بغزة، لؤي المدهون في تصريحات صحفية:" سيتم تقديم دفعة مالية شهرية تفوق قيمتها الـ1000 شيقل لـ 4800 طفل ينتمون إلى 1160 أسرة، وذلك على مدار 5 أشهر.

وأشار إلى أن تلك المساعدات ستكون للأسر الفقيرة والمهمشة المُسجلة على قاعدة بيانات الوزارة بعد التصعيد على غزة عام 2021.

وأضاف المدهون :" إن الوزارة ستقدم مساعدة نقدية لـ 11 ألف أسرة خلال الأسابيع المقبلة، بتمويل من البنك الدولي قيمتها 700 شيكل، تصرف لمرة واحدة فقط".

وونبه إلى أنه ستصرف مساعدات نقدية للأسر التي تعاني من محدودية الحصول على الغذاء وليس لديها دخل، خلال العام الجديد، وستكون عبارة عن مساعدات مالية وأخرى تموينية.

المصدر / فلسطين أون لاين