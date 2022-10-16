الاحتلال يعتدي على المرابطات في "الأقصى" ويعتقل عددًا منهن

اعتدت قوات الاحتلال اليوم الأحد على المرابطات المتواجدات عند أبواب المسجد الأقصى المبارك واعتقلت عددا منهن.

وأوضحت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطتين أمية أبو شقرة من أم الفحم، ورائدة سعيد من القدس خلال تواجدهما مع المرابطات في البلدة القديمة.

وأقدم جنود الاحتلال على دفع المرابطات ومنعن من الجلوس في أزقة البلدة القديمة وقراءة القرآن، بالتزامن مع استباحتها من قبل مئات المستوطنين الذين أدوا طقوساً تلمودية في أرجائها كافة.

وحاول المستوطنون الاعتداء على المرابطات اللواتي ردّدن التكبيرات، والهتافات الغاضبة بعد شتم المستوطنين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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وقالت المرابطة منتهى أمارة من أم الفحم،:" إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول للمسجد الأقصى، وهدّدت النساء بالاعتقال والسحل إذا لم يغادرن من محيط أبواب المسجد".

وأشارت إلى أن المستوطنين استباحوا المسجد الأقصى على نطاق واسع ويعملون على تثبيت التقسيم الزماني والمكاني فيه.

ومنذ ساعات الصباح اقتحم نحو 500 مستوطن المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته بحماية قوات الاحتلال، مع مواصلة قوات الاحتلال إغلاق سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى للسماح للمستوطنين باستباحته وأداء طقوس تلمودية فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين