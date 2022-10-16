إصابة 4 جنود للاحتلال بانقلاب جيب عسكري شمال الضفة

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة أربعة جنود إسرائيليين بجروح مختلفة، على إثر انقلاب سيارة جيب عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقال موقع (0404) العبري: إن :رجال الإنقاذ عملوا صباح اليوم على إنقاذ الجنود المحاصرين داخل سيارة جيب عسكرية، انقلبت في أثناء دورية روتينية قرب مستوطنة "أرائيل" جنوب نابلس، فيما فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الحادث".



ووصفت مصادر طبية في مستشفى "بيلينسون" في الداخل المحتل، جراح ثلاثة جنود بأنها طفيفة، فيما وصفت حالة الجندي الرابع بالمتوسطة.



وتسود حالة من التوتر الشديد بين جنود الاحتلال، في أعقاب تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي أسفرت الأسبوع الماضي عن مقتل جنديين للاحتلال، فيما لا يزال جندي ثالث يرقد بالمستشفى في حالة خطيرة؛ وغير مستقرة.

المصدر / فلسطين أون لاين