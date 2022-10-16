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محدث بالفيديو والصور مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

16 أكتوبر 2022 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين.

وعززت قوات الاحتلال من انتشارها داخل "الأقصى" وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في سابع أيام "عيد العرش"، استجابة لدعوات جمعيات الهيكل المزعوم، لتكثيف الاقتحامات.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

هذا ومنعت قوات الاحتلال المرابطين من الاقتراب من أبواب المسجد الأقصى، كما منعت من دخول المصلين للمسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنون #جنود الاحتلال

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