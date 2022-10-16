مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين.

شاهد| جانب من اقتحام المستوطنين المستمر للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال#غضب_الأقصى pic.twitter.com/LExCmZHuIN — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 16, 2022

وعززت قوات الاحتلال من انتشارها داخل "الأقصى" وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في سابع أيام "عيد العرش"، استجابة لدعوات جمعيات الهيكل المزعوم، لتكثيف الاقتحامات.

صور | 250 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى حتى اللحظة#غضب_الأقصى pic.twitter.com/Z0BfMTOVuW — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 16, 2022

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

شاهد | مستوطنون يتراقصون أمام باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى، حاملين ما تسمى "القرابين النباتية"#غضب_الأقصى pic.twitter.com/G4wBxuM009 — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 16, 2022

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

هذا ومنعت قوات الاحتلال المرابطين من الاقتراب من أبواب المسجد الأقصى، كما منعت من دخول المصلين للمسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين