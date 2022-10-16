غوتيريش: "إعلان الجزائر" خطوة إيجابية نحو المصالحة الفلسطينية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم الأحد، بتوقيع 14 فصيلاً فلسطينياً على إعلان الجزائر، واصفاً إياه بأنه "خطوة إيجابية نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية".



وأكد في بيان صحفي على أهمية المصالحة الفلسطينية "من أجل قيام دولة فلسطين المستقرة سياسيا، والقابلة للحياة اقتصاديا، وذات السيادة والمستقلة".



وأضاف غوتيريش: أنه "يشجع جميع الفصائل على التغلب على خلافاتها من خلال الحوار، ويحثها على متابعة الالتزامات الواردة في الإعلان، بما في ذلك إجراء الانتخابات".



كما أعرب عن تقديره الكبير "للجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية في الجزائر، ولا سيما جهود الرئيس عبدالمجيد تبون".



ووقعت الفصائل الفلسطينية في العاصمة الجزائرية، برعاية الرئيس تبون، على "إعلان الجزائر" الخميس الفائت، في ختام مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية" الذي احتضنته الجزائر كأساس لتحقيق الوحدة بينها.

المصدر / فلسطين أون لاين