الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمات شملها اعتقال ستة مواطنين من بيت لحم وطوباس والخليل في الضفة المحتلة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: وسام مروان شختور (25 عاما)، وإسلام عادل حجازي (24 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما في شارع الصف.

وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جمعة حكم الخراز (18 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه، وعاثت فيه خرابا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن هشام خضر عبد ربه ونجله مراد، بعد أن داهمت منزلهما في بلدة يطا جنوبا، وعبثت بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسيم حسين الجعبري (22 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته في مدينة الخليل.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين