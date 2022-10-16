فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حوارة.. بلدة صغيرة تتحدى المستوطنين على مدار الساعة

مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

غوتيريش: "إعلان الجزائر" خطوة إيجابية نحو المصالحة الفلسطينية

التصوير والإساءة تحت التعذيب.. أدوات السلطة لتشويه معارضيها

تحذيرات من تفرّد متنفذين في السلطة بغاز غزة

عرين الأسود.. الشباب الثائر في مواجهة جرائم الاحتلال

إعلان الجزائر.. قراءة سياسية

إنها انتفاضة مسلحة

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي واليمامة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

دراسة حديثة تشير لعلاقة الشاي الأسود بمخاطر الوفاة بأمراض القلب

16 أكتوبر 2022 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
...
دراسة تشير لعلاقة الشاي الأسود بمخاطر الوفاة بأمراض القلب

أشارت دراسة حديثة إلى أن احتساء الشاي يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال باحثون إنه عند المقارنة مع أولئك الذين لا يتناولون الشاي، فإن الأشخاص الذين يستهلكون كوبين أو أكثر كل يوم تقل لديهم مخاطر الوفاة بنسبة تتراوح بين %9 و%13.

وكشفت الدراسة أن النتيجة هي نفسها بغض النظر عما إذا كان الشخص قد أضاف الحليب أو السكر إلى الشاي، نقلاً عن صحيفة الغارديان.

واستخدم باحثون من المعاهد الوطنية للصحة بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، حيث أفاد %85 من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً، أنهم شربوا الشاي بانتظام. ومن بين هؤلاء، قال %89 إنهم شربوا الصنف الأسود.

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الشاي الأسود #الشاي الأسود وأمراض القلب #الشاي والقلب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة