دراسة حديثة تشير لعلاقة الشاي الأسود بمخاطر الوفاة بأمراض القلب

أشارت دراسة حديثة إلى أن احتساء الشاي يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال باحثون إنه عند المقارنة مع أولئك الذين لا يتناولون الشاي، فإن الأشخاص الذين يستهلكون كوبين أو أكثر كل يوم تقل لديهم مخاطر الوفاة بنسبة تتراوح بين %9 و%13.

وكشفت الدراسة أن النتيجة هي نفسها بغض النظر عما إذا كان الشخص قد أضاف الحليب أو السكر إلى الشاي، نقلاً عن صحيفة الغارديان.

واستخدم باحثون من المعاهد الوطنية للصحة بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، حيث أفاد %85 من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً، أنهم شربوا الشاي بانتظام. ومن بين هؤلاء، قال %89 إنهم شربوا الصنف الأسود.

المصدر / وكالات