استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في سلفيت

أعلنت وزارة الصحة برام الله، الليلة، عن استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في قراوة بني حسان شمال غربي سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وأفادت الصحة، في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب مجاهد أحمد شملاوي (٣٠ عاماً)، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها ظهر السبت، برصاص الاحتلال في الصدر، في قراوة بني حسان.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت وزارة الصحة في رام لله إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال، وصفت حالة أحدهم ببالغة الخطورة، إثر اقتحام بلدة قراوة بني حسان.

وأوضحت الصحة، أن "هناك إصابتين بالرصاص في الصدر، أدخلتا إلى غرفة العمليات الجراحية في وضع صعب، إحداهما شديدة الخطورة".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، بعد ظهر السبت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الذين رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين