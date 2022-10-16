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الإصابة تبعد نوير عن مباراة بايرن وفرايبورغ

16 أكتوبر 2022 . الساعة 00:19 بتوقيت القدس
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الإصابة تبعد نوير عن مباراة بايرن وفرايبورغ

يغيب الحارس الدولي مانويل نوير عن المباراة المنتظرة لفريقه بايرن ميونيخ مع ضيفه فرايبورغ اليوم في الدوري الألماني لكرة القدم، لمشكلاته المستمرة في كتفه، بحسب ما أكّد مدربه يوليان ناغلسمان.

قال ناغلسمان الذي سيفتقد قائده مرة ثانية توالياً "لن يلعب مانويل، لا يزال متألماً. آمل في عودته الأسبوع المقبل (في الدور الثاني من مسابقة الكأس ضد أوغسبورغ)، لكن فرايبورغ مبكّرة له".

تابع عن حارسه الذي يستعد لتمثيل ألمانيا مرة جديدة في كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر "هذا مزعج، لكن ليس بمقدورنا فعل أي شيء".

وكان نوير غاب عن فوز فريقه على فيكتوريا بلزن التشيكي 4-2 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، بسبب إصابة في كتفه، لكنه خاض كل دقائق فريقه في الدوري المحلي هذا الموسم.

وأكّد ناغلسمان ان بديل نوير (36 عاماً) سيكون مرة أخرى سفن أولرايش.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الدوري الألماني #بايرن ميونخ #نوير

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