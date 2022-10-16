7 مباريات مثيرة اليوم الأحد.. في دوري غزة

غزة/ وائل الحلبي:

تتواصل اليوم الأحد منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري، بدرجاته الممتازة والأولى والثانية وتقام اليوم 7 مباريات، ستكون أبرزها قمة الشجاعية وشباب رفح في الدوري الممتاز.

دوري الدرجة الممتازة

اتحاد الشجاعية x شباب رفح

ستكون الأنظار مصوبة على ملعب اليرموك الذي يحتضن واحدة من أبرز مباريات الموسم، والتي تجمع اتحاد الشجاعية بضيفه شباب رفح ويطمح فيها كل فريق لتحقيق الفوز.

الشجاعية يريد مصالحة جماهيره بعد الخسارة من شباب جباليا في الجولة الماضية، والتي أوقفت رصيد الفريق عند 10 نقاط في المركز الثالث، لكن شباب رفح يتطلع لمواصلة انتصاراته واجتياز أحد أبرز المنافسين على اللقب والقفز للصدارة حتى ولو بشكل مؤقت، مع تواجده في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

غزة الرياضي x شباب جباليا

على ملعب فلسطين يسعى غزة الرياضي لاجتياز عقبة شباب جباليا، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العميد بعد خسارته من خدمات النصيرات إلى جانب الغيابات العديدة التي ضربت الفريق.

التحدي الأبرز للعميد في مباراة اليوم يتمثل في الخروج من اللقاء بأفضل نتيجة سواء بالفوز أو بالتعادل، خاصة مع غياب لثلاثة من أبرز لاعبيه في تشكيلته الأساسية، ويملك الرياضي في رصيده 4 نقاط في المركز العاشر متساويا مع الزوايدة وخدمات النصيرات.

شباب جباليا يسعى لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه بعد فوزهم على الشجاعية في الجولة الماضية، ويبحثون عن تحقيق انتصار جديد يعزز من تواجد الفريق في مراكز وسط الترتيب او المقدمة، حيث يحتل الثوار حاليا المركز السادس برصيد 7 نقاط.

دوري الدرجة الأولى

الأقصى x خدمات البريج

يلتقي الأقصى وجاره خدمات البريج على ملعب النصيرات البلدي، في مباراة يرفع فيها الفريقين شعار لا بديل عن الفوز، في ظل عدم تحقيق الأقصى لأي فوز منذ بداية البطولة وتواجده في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، وخدمات البريج يريد تعويض خسارته الأخيرة من خدمات خانيونس والتي أجبرته على التراجع للمركز الرابع برصيد 10 نقاط.

بيت لاهيا x أهلي غزة

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على بيت لاهيا وعينه على العودة بفوز جديد وتقاسم الصدارة مع خدمات خانيونس مع تواجده في المركز الثالث برصيد 10 نقاط متفوقا على البريج بفارق الأهداف، ويسعى بيت لاهيا لتعويض خسارتهم الأخيرة التي أوقفت رصيد الفريق عند 5 نقاط في المركز التاسع.

دوري الدرجة الثانية

تقام ثلاثة مباريات في دوري الدرجة الثانية حيث يلتقي الصلاح وجماعي رفح على ملعب الدرة، في اطار الجولة السادسة من فرع الوسطى والجنوب والذي يشهد لقاء أخر يجمع شباب معن والاستقلال على ملعب خانيونس، فيما يلتقي خدمات جباليا والزيتون على ملعب بيت حانون لحساب فرع غزة والشمال.