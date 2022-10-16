فرانكفورت يكتسح ليفركوزن وماينز يفرمل بريمن

ألحق أينتراخت فرانكفورت خسارة مذلة بضيفه باير ليفركوزن ومدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو عندما تغلب عليه 5-1 السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما فرمل ماينز مضيفه فيردر بريمن بالفوز عليه 2-صفر.

في المباراة الأولى، مني باير ليفركوزن بخسارته الثانية تواليا بقيادة ألونسو والأولى في الدوري منذ خلافته السويسري جيراردو سيوان الذي دفع ثمن عدم فوزه في آخر اربع مباريات له في الدوري قبل سقوطه امام بورتو البرتغالي صفر-2 في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

واستهل ألونسو مشواره مع ليفركوزن بفوز كبير على شالكه بثلاثية نظيفة الاسبوع الماضي، لكنه سقط أمام ضيفه بورتو بثلاثية نظيفة الأربعاء في الجولة الرابعة من المسابقة القارية.

وانتظر فرانكفورت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء أهدرها في الوهلة الأولى الفرنسي راندال كولو مواني لكنها أعيدت بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" اثر تجاوز الحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي للخط قبل التسديد فانبرى لها الياباني دايتشي كامادا بنجاح، وأدرك ليفركوزن التعادل بواسطة الإكوادوري بييرو هينكابي (56).

ومنح مواني التقدم مجددا لفرانكفورت (58)، واضاف الدنماركي ييسبر ليندسروم الثالث (65).

وزادت محن ليفركوزن بطرد هينكابي لتلقيه الانذار الثاني (71)، قبل أن يضيف كامادا هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (72)، واختتم زميله الأرجنتيني لوكاس ألاريو المهرجان بالهدف الخامس (86).

وارتقى أينتراخت فرانكفورت إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف أمام بايرن ميونيخ الذي يستضيف فرايبورغ الأحد في قمة وختام المرحلة، فيما تراجع باير ليفركوزن إلى المركز السادس عشر بعدما تجمد رصيده عند ثماني نقاط.

وفي الثانية، أوقف ماينز انتفاضة مضيفه فيردر بريمن وحرمه من اللحاق بفرايبورغ الى المركز الثالث عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما الدنماركي ماركوس إينغفارستن (36) والكوري الجنوبي لي جاي-سونغ (66).

المصدر / وكالات