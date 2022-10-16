الأهلي وخدمات البريج يبحثان عن العودة للصدارة أمام بيت لاهيا والأقصى

غزة/ إبراهيم أبو شعر

يسعى الأهلي وخدمات البريج للعودة لتقاسم صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى مع خدمات خانيونس، عندما يلتقيان بيت لاهيا والأقصى توالياً اليوم، في ختام منافسات الجولة السادسة.

ويحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على بيت لاهيا بحثاً عن فوز جديد يزيد من عزيمة الفريق للمنافسة على العودة للدوري الممتاز، وهو نفس هدف أصحاب الأرض الباحثين عن تعويض خسارتهم الأخيرة.

وسيكون بيت لاهيا أمام مهمة صعبة على ملعبه وبين جماهيره الذي يعود له لأول مرة منذ مباراته مع خدمات خانيونس في الجولة الثانية، الأمر الذي يجعله مطالباً بتحقيق الفوز واستعادة التوازن بعد الخسارة من أهلي النصيرات في مباراته الأخيرة.

وتوقف رصيد بيت لاهيا في الجولة الماضية عند 5 نقاط محتلاً المركز التاسع، ويحتاج لتحسين موقعه في الترتيب والثبات على النتائج الإيجابية.

بدوره فإن الأهلي يتطلع لاستغلال نشوة لاعبيه بعد الفوز العريض على نماء في الجولة الماضية، والتقدم لصدارة الترتيب رفقة خدمات خانيونس الذي انفرد بالصدارة بعد الفوز على المجمع الإسلامي أمس برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

الفريق الضيف يأمل في أن تكون مباراة اليوم هي استمرار لانتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي وهو ما عجز عنه أي فريق في الدرجة الأولى حال تمكن الأهلي من تحقيقه.

وفي مباراة ثانية يلتقي الأقصى وضيفه خدمات البريج في مباراة تجمع الفريقين على ملعب الأقصى، وينظر كل منهما للنقاط الثلاث بأهمية كبيرة مع اختلاف مواقعهما في سلم الترتيب.

ويريد الأقصى صاحب الضيافة في هذا اللقاء تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وحصد النقاط الثلاث من أمام البريج، على أمل خروجه من دوامة النتائج السلبية التي رافقته في مبارياته السابقة.

ويحتل الأقصى المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات وخسارتين.

على الجانب الآخر خدمات البريج يريد تعويض خسارته من خدمات خانيونس في الجولة الماضية، والتي حرمته من الابتعاد بالصدارة وأوقفت رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع.

ويريد خدمات البريج استعادة التوازن سريعاً والعودة لسكة الانتصارات من أجل البقاء في مقدمة الترتيب.

المصدر / فلسطين اونلاين