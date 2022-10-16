الظاهرية يستعيد الصدارة وأهلي الخليل يحقق أول انتصاراته وتعادل سلبي للمكبر وبلاطة

غزة/وائل الحلبي:

استعاد شباب الظاهرية صدارة ترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين لكرة القدم لأندية الضفة الغربية 2022/2023، بفوزه الصعب على البيرة في ختام منافسات الجولة السادسة، والتي شهدت تحقيق أهلي الخليل أول انتصاراته أمام السموع، واحتكم المكبر وبلاطة للتعادل السلبي.

الظاهرية استعاد توازنه وتقاسم صدارة الترتيب مع هلال القدس، بعد فوزه الصعب على البيرة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب دورا.

فوز الغزلان رفع رصيدهم إلى 13 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن الهلال صاحب نفس الرصيد، وتجمد رصيد البيرة عند 8 نقاط في المركز الثامن متأخرا بفارق الأهداف عن ثقافي طولكرم ووادي النيص صاحبي نفس الرصيد.

هدف الظاهرية الوحيد سجله مهاجمه علي عدوي في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ونجح الفريق في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.

وعلى نفس الملعب تمكن أهلي الخليل من تحقيق أول انتصاراته في الموسم الحالي، والذي جاء امام السموع بهدف دون رد، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، وتوقف رصيد السموع عند 4 نقاط في المركز العاشر.

أهلي الخليل يدين بهذا الفوز للاعبه محمد البدوي صاحب الهدف الوحيد (52)، وشهد اللقاء طرد الثنائي محمد السويطي لاعب السموع وعلي عيسى لاعب أهلي الخليل قبل انتهاء الشوط الأول.

احتكم جبل المكبر وضيفه مركز بلاطة للتعادل السلبي في المباراة التي جرت بين الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليرفع المكبر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، وحل بلاطة في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.