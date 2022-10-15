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تشافي يتحدث عن توقيت الاستقالة من تدريب برشلونة

15 أكتوبر 2022 . الساعة 23:45 بتوقيت القدس
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تشافي يتحدث عن توقيت الاستقالة من تدريب برشلونة

قال مدرّب برشلونة الإسباني تشافي انه سيتخلى عن منصبه، عندما يعجز عن تقديم الحلول لفريقه الذي سيواجه غريمه ريال مدريد الأحد، في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واقترب برشلونة من الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بعد سقوطه بفخ التعادل أمام ضيفه إنتر الإيطالي (3-3)، رغم انفاقه الكثير في سوق الانتقالات الصيفية.

تشافي الذي أقرّ بخطئه متحملا نتيجة التعادل مع إنتر، قال قبل مواجهة ريال "أنا أيضاً مشجع لبرشلونة. أنا متعاطف. جئت لأقلب الأمور وبمقدورنا دوماً القيام بذلك".

تابع "عندما اقتنع بعدم إمكانية تحقيق هذا الأمر أعود إلى بيتي. لن أشكّل مشكلة لبرشلونة عندما نتوصل الى قناعة باني لن أكون الحل، لكن حالياً أنا متفائل".

وأكّد المدرب السابق للسد القطري ان فريقه لن يتأثر باقتراب خروجه من دوري الأبطال "عندما تكون لاعباً، تعطي أهمية ضئيلة للمباراة السابقة. العام الماضي لم نكن في دينامية جيدة وهزمناهم (4-صفر)".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#برشلونة #الدوري الإسباني #اقالة تشافي

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