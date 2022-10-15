مواجهة قوية بين اتحاد الشجاعية شباب رفح في الدوري الممتاز

تصل منافسات دوري “ooredoo” الممتاز لكرة القدم لأندية غزة لموسم 2022-2023، إلى قمتها عندما يلتقي اليوم اتحاد الشجاعية بضيفه شباب رفح، في واحدة من أبرز مباريات البطولة والتي تقام للحساب الجولة السادسة، فيما يستقبل غزة الرياضي نظيره شباب جباليا بحثاً عن تصحيح مساره أمام الثوار المنتشي بفوزه على الشجاعية.

الشجاعية x شباب رفح

سيكون ملعب اليرموك مسرحاً لقمة تجمع الشجاعية وشباب رفح، والتي تعد أبرز منافسات الجولة في ظل ما تحظى به من اهتمام جماهيري على مستوى كرة القدم الغزية.

صاحب الأرض يريد حصد الفوز ومصالحة جماهيره بأفضل صورة ممكنة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام شباب جباليا، والتي تعد الأولى للفريق منذ بداية الموسم بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة في أربعة مباريات متتالية.

ويدرك الشجاعية أن اللقاء لن يكون سهلاً خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية المطالبة بالفوز، الأمر الذي يجعل المباراة بحاجة لتركيز كبير من لاعبي الفريق لتفادي السقوط في أخطاء قد تكلفهم فقدان النقاط الثلاث.

يحمل اللقاء الكثير من الأهمية بالنسبة للشجاعية الذي كان المنافس الأقرب لشباب رفح على لقب الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين، والذي نجح فيهما الفريق الرفحي بحسم اللقب لصالحه.

الفوز على شباب رفح سيكون بمثابة الدفعة المزدوجة لأبناء المدرب نعيم السويركي الذي سيمنحهم فرصة للتخلص من الضغوط الملقاة على عاتقهم، بالإضافة إلى الثقة التي سيحصل عليها الفريق لمواصلة مشواره في المنافسة على لقب البطولة.

وسيعمل السويركي على تصحيح الأمور في صفوف الفريق الذي يعول على نجمه الأبرز علاء عطية وإلى جانبه العائد من الإيقاف يسار الصباحين وأحمد حرارة لقيادة الخط الأمامي والوصول لشباك الأزرق.

على الجانب الآخر يسعى شباب رفح للحفاظ على حالة التوازن التي يمر بها والعودة بالفوز أو التعادل على أقل تقدير، والحفاظ على سجله خالياً من الخسارة للجولة السادسة على التوالي.

شباب رفح المنتشي بانتصاره الثمين على الصداقة في الأسبوع الماضي يتطلع لتصدر الترتيب حتى لو كان مؤقتاً، في حال تمكن من الفوز على الشجاعية مع امتلاكه لـ11 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن جاره الخدمات متصدر الترتيب.

ويمني شباب رفح النفس في استعادة ذاكرة الانتصارات أمام الشجاعية بعدما غابت عنه في آخر ثلاثة مباريات جمعته به، حيث فاز المنطار في مباراتين وتعادلا في مباراتهما الأخيرة.

ولم يحقق شباب رفح الفوز على الشجاعية منذ شهر مارس 2021 وسيعمل على تحقيقه من أجل التأكيد على قدرة الفريق بالمنافسة على اللقب بكل قوة، الأمر الذي سينعكس على جماهير الفريق ولاعبيه ويمنحهم ثقة كبيرة على السير بخطى ثابتة نحو اللقب الثالث على التوالي.

ويتطلع المدرب خالد كويك للاستفادة من قدرات لاعبيه مثل ناجي النحال وعماد فحجان إلى جانب أصحاب الخبرة مثل محمد أبو هاشم ووليد أبو دان لحصد النقاط الثلاثة، واغلاق المساحات أمام لاعبي الشجاعية وتشديد الرقابة على علاء عطية والصباحين.

غزة الرياضي x شباب جباليا

غزة الرياضي سيكون أمام اختبار صعب للغاية في مباراته أمام شباب جباليا، والتي ستجمع الفريقين على ملعب فلسطين.

يدخل الرياضي اللقاء محملاً بالكثير من المتاعب سواء على صعيد النتائج أو الغيابات، والتي زادت بعد رحيل أحمد أبو عبيد إلى بلاطة واصابة الثنائي احمد جربوع وفادي العراوي والذين يعتمد عليهم المدرب محمود المزين في تشكيلة الفريق الأساسية.

سيحاول غزة الرياضي الخروج من اللقاء بفوز يعيد حالة التوازن للفريق وتفادي السقوط في فخ الخسارة مثلما حدث معه في مباراته الأخيرة أمام خدمات النصيرات، والتي خسرها بهدفين دون رد بعد مرور جولة واحدة على أول انتصاراته أمام الزوايدة بنفس النتيجة.

ويملك العميد في جعبته 4 نقاط محتلاً المركز العاشر ويتساوى مع خدمات النصيرات والصداقة بهذا الرصيد، ويأمل في فض الشراكة معهما والتقدم خطوة في الترتيب تجعل الفريق بحالة مريحة نسبياً.

يدرك الرياضي أن المباراة لن تكون سهلة في ظل الغيابات الكثيرة، إلا أن المزين سيعمل على تعويضها من خلال الاعتماد على اللاعبين الشبان، لكنهم مطالبون بالكثير من الجهد والتركيز في ظل نقص الخبرة لديهم وهي الميزة التي يمتلكها شباب جباليا.

في المقابل، يمر الضيف بحالة أفضل عن غزة الرياضي خاصة بعد الفوز الثمين على الشجاعية في الجولة الماضية، والذي جعل الفريق يرفع رصيده من النقاط إلى 7 في المركز السادس.

ويسعى شباب جباليا لاستغلال الظروف التي يمر بها الرياضي والعودة من أمامه بالفوز الذي سيجعل الفريق اكثر راحة في وسط الترتيب، ويرفع عنه الضغوط التي أثرت عليها بعد البداية المخيبة له بالخسارة من بيت حانون في الجولة الأولى.

سيعمل المدرب أحمد عبد الهادي على اختيار التشكيل الأنسب للمباراة والاستفادة من قدرات مهاجمه يوسف داوود الذي كان سبباً في فوزه على الشجاعية، إلى جانب تسجيله لهدفين في فوز الفريق الأول على خدمات النصيرات، وهذا ما يعول عليه عبد الهادي في مباراة اليوم من أجل اقتناص النقاط الثلاث.

المصدر / فلسطين اونلاين