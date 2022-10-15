مواجهة مصيرية لليفربول مع مانشستر سيتي

باتت المواجهات بين مانشستر سيتي وليفربول منتظرة منذ أن تولى الاسباني بيب غوارديولا والالماني يورغن كلوب تدريب الفريقين تواليًا، لكن لقاء اليوم بينهما على ملعب "أنفيلد" قد يعني نهاية آمال ليفربول بإحراز اللقب مبكرًا.

سيطر الفريقان على اللقب في السنوات الخمس الاخيرة وتوج سيتي في أربع منها، بينها عندما نجح في التفوق على ليفربول مرتين بفارق نقطة واحدة للظفر به موسم 2018-2019 والموسم الماضي.

بيد ان فوز ليفربول في مباراتين من أصل 8 هذا الموسم جعله يتخلف بفارق 14 نقطة عن ارسنال المتصدر و13 عن وصيفه مانشستر سيتي.

في المقابل، فإن سيتي يسجل معدلا مقداره 4 اهداف في المباراة الواحدة. وقد ساهم قدوم العملاق النروجي ايرلينغ هالاند الى صفوفه من بوروسيا دورتموند الالماني الى رفعه الى مستوى أعلى.

رغم الفوارق هذا الموسم، أكد غوارديولا أن ليفربول يبقى ندًا قويًا.

وقال "إنه ذات الفريق، ذات المدرب، هذه اللحظات تحدث. سوف نمر بها. نحاول تجنب اللحظات السيئة، لكننا سنواجهها. إنه جزء من طبيعة المنافسة".

وتابع "يعرف اللاعبون ذلك لأننا قاتلنا طوال السنوات الماضية من أجل جميع المسابقات وجميع الألقاب. لقد كانت (المنافسة) قريبة حقًا وكنا أفضل قليلاً في الدوري الإنكليزي، لكن لا شيء يغير رأيي عنهم".

وأراح غوراديولا هدافه النرويجي خلال المباراة ضد كوبنهاغن الدنماركي في دوري ابطال اوروبا والتي انتهت بالتعادل السلبي في مباراة أكملها الفريق الانجليزي بعشرة لاعبين إثر طرد الظهير الاسباني سيرخيو غوميز، لكنه بلغ ثمن النهائي قبل نهاية دور المجموعات بجولتين.

وسجل النروجي 20 هدفًا في 13 مباراة هذا الموسم، بينها 15 في الدوري وفشل في التسجيل في مباراة واحدة فقط.

وأكد كلوب أن ليفربول لا يمكنه فقط التركيز على ايقاف هالاند وقال في هذا الصدد "كما هو الحال دائمًا عندما تلعب ضد أفضل مهاجم في العالم، عليك التأكد من عدم حصوله على هذا العدد الكبير من الكرات".

بيد ان سيتي لا يملك سجلا جيدًا على ملعب "انفيلد" حيث حقق فوزًا وحيدًا منذ عام 2003 كان في شباط/فبراير عام 2021 عندما خاض المباراة من دون جمهور بسبب تداعيات فيروس كورونا.

المصدر / وكالات