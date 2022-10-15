بنزيمة وليفاندوفسكي جوهرتان منتظرتان في الكلاسيكو

يستعدّ كريم بنزيمة لاستلام الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم غدا ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم: جوهرتان هجوميتان ستتبارزان اليوم في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة على صدارة الليغا.

بعد انكفاء الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، يتنافس على لقب الكرة الذهبية بنزيمة الأوفر حظاً وليفاندوفسكي القادم من بايرن ميونيخ الألماني بعد فترة ذهبية في بافاريا.

سيشكلان رأسي الحربة في مواجهة تحظى بأكبر متابعة عالمية على صعيد الأندية، مع توقع نحو 650 مليون مشاهد.

فقد الكلاسيكو البعض من بريقه بعد رحيل ميسي ورونالدو والنكسات المالية لبرشلونة، لكن الفوز الرباعي الكبير لبرشلونة الموسم الماضي على أرض ريال مدريد، في ظل غياب بنزيمة، أعاد الاهتمام لقمة العملاقين.

بنزيمة الخالد

بعد غيابه نحو شهر في أيلول/سبتمبر بسبب اصابة بفخذه الأيمن ضد سلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا، أراح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنزيمة في المباراة المحلية ضد خيتافي (1-0) نهاية الأسبوع الماضي.

أكّد المحنّك أنشيلوتي في مؤتمر صحافي أمس "شعرت بأنه جيد هذا الأسبوع (...) أنا مقتنع بأننا سنشاهد غداً كريم الاعتيادي" في المباراة الـ250 ضمن الكلاسيكو (دون المباريات الودية).

صام المهاجم المخضرم عن التسجيل ضد شاختار دانييتسك الأوكراني (1-1) في وارسو ضمن دوري الأبطال، ولم يدرك الشباك منذ ثنائيته على أرض إسبانيول (2-1) في 28 آب/أغسطس.

كان المهاجم البالغ 34 عاماً قد أنهى الموسم الماضي في صدارة الهدافين (27)، ووصافة الممرّرين الحاسمين (12)، ما وضعه في موقع مميز لاحراز جائزة الكرة الذهبية المرموقة، خصوصاً في ظل احراز ريال لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال.

قال ليفاندوفسكي مازحاً "إذا لم يلغوها، سينالها على الأرجح"، في إشارة إلى الغاء جائزة 2020 التي كانت قريبة منه، بسبب تداعيات كورونا، وحلوله ثانياً العام الماضي وراء ميسي.

ليفي ينخرط بسرعة

في المقابل، حقق ليفاندوفسكي (34 عاماً)، القادم من بايرن ميونيخ مقابل 45 مليون يورو، بداية مميزة متأقلماً بسرعة مع الأجواء الكاتالونية.

بعد 12 مباراة في مختلف المسابقات، سجل أفضل هداف أوروبي مرتين، 14 هدفاً وتمريرتين حاسمتين، متخطياً أفضل هداف لبرشلونة في كامل الموسم الماضي (الهولندي ممفيس ديباي والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ، 13 هدفاً).

ورغم ثنائيته في نهاية المباراة مع إنتر، إلا انها لم تكن كافية لانتزاع الفوز (3-3)، ما يعني ان برشلونة يقف للموسم الثاني توالياً على باب توديع دور المجموعات في المسابقة القارية الأولى.

ولطرد الشكوك، يتعيّن على المدرب تشافي إعادة النظر في دفاعه الهش، خصوصاً بعد اعلانه السبت جهوزية الفرنسي جول كونديه العائد من الاصابة بنسبة "100%".

وعاد هكتور بيليرين إلى التمارين مع الكرة، لكن مشاركته ليست مؤكّدة. ويغيب عن برشلونة مدافعاه الدنماركي كريستيان كريستنسن والأوروغوياني رونالد أراوخو، فيما عاد الهولندي ديباي أخيراً إلى التمارين.

من جهة ريال، يغيب الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا لعدم تعافيه من اصابة في العصب الوركي.

لمن ستكون الغلبة، لبنزيمة أم ليفاندوفسكي؟ فوز سيمنح صاحبه دفعة معنوية على أبواب كأس العالم في قطر الشهر المقبل، حيث يشارك بنزيمة في حملة دفاع فرنسا عن لقبها، فيما يستعد ليفاندوفسكي لمقابلة أسطورة برشلونة ميسي في دور المجموعات.

المصدر / وكالات