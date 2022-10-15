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بالصور تفاصيل مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين شرق طولكرم

15 أكتوبر 2022 . الساعة 22:41 بتوقيت القدس
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لقي مواطن (30 عاما) مصرعه وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة، مساء اليوم السبت، جراء تصادم مركبتين ببلدة عنبتا شرق طولكرم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة لؤي ارزيقات، أن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول حادث سير بين باص عمومي ومركبة خاصة، الأمر الذي أسفر عن وقوع 7 إصابات تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف ارزيقات بأن الأطباء أعلنوا عن وفاة سائق المركبة لاحقا.

وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#طولكرم #الضفة الغربية

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