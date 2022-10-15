فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أهداف مباراة الأهلي والمنستيري في دوري أبطال إفريقيا

تفاصيل مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين شرق طولكرم

في شعفاط.. الحلاقة على الموس حماية لمنفذ "عملية الحاجز"

كلاسيكو لفض الشراكة بين ريال مدريد وبرشلونة

حسام بدران: كلما حاول الاحتلال وأد المقاومة في الضفة وجد مفاجآت خارج حساباته

رسالة من "عرين الأسود" إلى أهالي الخليل وبيت لحم

عبر التنسيق الأمني.. السلطة تبعث برسائل الاحتلال لـ"عرين الأسود"

حماس تطلع القوى الإسلامية في لبنان على نتائج إعلان الجزائر

حمادة: شعبنا قال كلمته بأن المساس بالأقصى لا يمكن السكوت عنه

اللحظات الأولى لاستشهاد المقاوم متين ضبايا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الحاضنة الشعبية للمقاومة تغرّد: "#كلنا_عرين_الأسود"

15 أكتوبر 2022 . الساعة 22:05 بتوقيت القدس
...
مجموعات عرين الأسود

أطلق نشطاء ومغردون، حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم "#كلنا_عرين_الاسود"، مساندين فيه مجموعات عرين الأسود في الضفة الغربية.

ومع تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، التي شهدت قوة وتأثيراً كبيرين على الاحتلال وقادته، زادت الحاضنة الشعبية من تمسكها في خيار المقاومة واحتضانها للتشكيلات العسكرية في مقدمتها "كتيبة جنين" و"عرين الأسود".

وفي رصد لـ"فلسطين أون لاين"، شهد الوسم تفاعلاً كبيراً عبر المنصات الإعلامية، حيث تصدر الوسم منصة تويتر وبلغ عدد التغريدات فيه حتى كتابة التقرير أكثر من 3 آلاف تغريدة في أول ساعات الحملة.

نجلاء الصفدي غردت: "قد مكّن الله لعرين الأسود في الأرض حتى بات العدوّ يخشى امتدادها ويُحاولُ بكُل ما يملك أن يطمسَ وجودها ويُلاحقها حتى في مواقع التّواصل لكنْ شاء الله لها أن تبقى وتمتد وتزداد. وما أكثر من يشدُّ على أياديهم. أعلَى الله شأنكُم يا أسود. #كلنا_عرين_الأسود".

وكتبت فداء الغول: "أن يتفق شباب شعفاط على "حلق شعرهم" من أجل ثائر، وليست أي حلقة، الجيل الجديد يفهم جيداً صعوبة "الصلعة". فهذا والله ضرب من ضروب الجهاد.. وكل يقاوم على طريقته حيّ الله شباب شعفاط وبارك ثورتهم #كلنا_عرين_الأسود".

 

محمد الرنتيسي نشر مقطعاً إنشادياً لعرين الأسود، علق عليه بالقول: "رجالك عنيدة يا عرين الاسود #كلنا_عرين_الأسود".

 

هناء أحمد، غردت: "ودماء إبراهيم وإخوانه ، أمدّت الأسود في عرينها حمم نار ولظى تُطارد المُحتل ، لله دركم #عرين_الاسود .. #كلنا_عرين_الأسود".

 

وقال إسماعيل الكحلوت: ""عرين الأسود" أبطال يحاربون الاحتلال بالبندقية، وأنتم حاربوا معهم بالكلمة.. وانشروا روايتهم المحاربة. #كلنا_عرين_الأسود".

 

للانضمام إلى قناة "عرين الأسود" عبر تلغرام.. اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المقاومة #الحاضنة الشعبية #عرين الأسود #كلنا عرين الأسود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة