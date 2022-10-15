الحاضنة الشعبية للمقاومة تغرّد: "#كلنا_عرين_الأسود"

أطلق نشطاء ومغردون، حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم "#كلنا_عرين_الاسود"، مساندين فيه مجموعات عرين الأسود في الضفة الغربية.

ومع تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، التي شهدت قوة وتأثيراً كبيرين على الاحتلال وقادته، زادت الحاضنة الشعبية من تمسكها في خيار المقاومة واحتضانها للتشكيلات العسكرية في مقدمتها "كتيبة جنين" و"عرين الأسود".

وفي رصد لـ"فلسطين أون لاين"، شهد الوسم تفاعلاً كبيراً عبر المنصات الإعلامية، حيث تصدر الوسم منصة تويتر وبلغ عدد التغريدات فيه حتى كتابة التقرير أكثر من 3 آلاف تغريدة في أول ساعات الحملة.

نجلاء الصفدي غردت: "قد مكّن الله لعرين الأسود في الأرض حتى بات العدوّ يخشى امتدادها ويُحاولُ بكُل ما يملك أن يطمسَ وجودها ويُلاحقها حتى في مواقع التّواصل لكنْ شاء الله لها أن تبقى وتمتد وتزداد. وما أكثر من يشدُّ على أياديهم. أعلَى الله شأنكُم يا أسود. #كلنا_عرين_الأسود".

قد مكّن الله لعرين الأسود في الأرض

حتى بات العدوّ يخشى امتدادها

ويُحاولُ بكُل ما يملك أن يطمسَ وجودها

ويُلاحقها حتى في مواقع التّواصل

لكنْ شاء الله لها أن تبقى وتمتد وتزداد.

وما أكثر من يشدُّ على أياديهم.

أعلَى الله شأنكُم يا أسود.#كلنا_عرين_الأسود — نجلاء عادل الصفدي (@Naglaa_Adel_92) October 15, 2022

وكتبت فداء الغول: "أن يتفق شباب شعفاط على "حلق شعرهم" من أجل ثائر، وليست أي حلقة، الجيل الجديد يفهم جيداً صعوبة "الصلعة". فهذا والله ضرب من ضروب الجهاد.. وكل يقاوم على طريقته حيّ الله شباب شعفاط وبارك ثورتهم #كلنا_عرين_الأسود".

أن يتفق شباب شعفاط على "حلق شعرهم" من أجل ثائر، وليست أي حلقة، الجيل الجديد يفهم جيداً صعوبة "الصلعة".

فهذا والله ضرب من ضروب الجهاد.. وكل يقاوم على طريقته

حيّ الله شباب شعفاط وبارك ثورتهم ✌️💚#كلنا_عرين_الأسود pic.twitter.com/4PidePmyMy — Feda Alghoul (@fedalghoul) October 15, 2022

محمد الرنتيسي نشر مقطعاً إنشادياً لعرين الأسود، علق عليه بالقول: "رجالك عنيدة يا عرين الاسود #كلنا_عرين_الأسود".

هناء أحمد، غردت: "ودماء إبراهيم وإخوانه ، أمدّت الأسود في عرينها حمم نار ولظى تُطارد المُحتل ، لله دركم #عرين_الاسود .. #كلنا_عرين_الأسود".

ودماء إبراهيم وإخوانه ، أمدّت الأسود في عرينها حمم نار ولظى تُطارد المُحتل ،

لله دركم #عرين_الاسود .. #كلنا_عرين_الأسود ✌🏻✌🏻 — هناء أحمد (@hana_ahmad0) October 15, 2022

وقال إسماعيل الكحلوت: ""عرين الأسود" أبطال يحاربون الاحتلال بالبندقية، وأنتم حاربوا معهم بالكلمة.. وانشروا روايتهم المحاربة. #كلنا_عرين_الأسود".

"عرين الأسود" أبطال يحاربون الاحتلال بالبندقية، وأنتم حاربوا معهم بالكلمة.. وانشروا روايتهم المحاربة.#كلنا_عرين_الأسود pic.twitter.com/5S0Y4qrT88 — إسماعيل الكحلوت (@AlkhlwtYl) October 15, 2022

للانضمام إلى قناة "عرين الأسود" عبر تلغرام.. اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين