فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عبر التنسيق الأمني.. السلطة تبعث برسائل الاحتلال لـ"عرين الأسود"

حماس تطلع القوى الإسلامية في لبنان على نتائج إعلان الجزائر

حمادة: شعبنا قال كلمته بأن المساس بالأقصى لا يمكن السكوت عنه

اللحظات الأولى لاستشهاد المقاوم متين ضبايا

رسالة جديدة من المطارد فتحي خازم

استقالة جديدة في دوري الدرجة الأولى

رسالة من "عرين الأسود" إلى أهالي الخليل وبيت لحم

تعرف على صفقات برشلونة النارية في يناير

الآلاف يتظاهرون في تونس للاحتجاج على الغلاء

10 ضحايا منذ مطلع الشهر: وفاة شخص من ميسر بأراضي الـ48 حرقا خلال نومه

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

عبر التنسيق الأمني.. السلطة تبعث برسائل الاحتلال لـ"عرين الأسود"

15 أكتوبر 2022 . الساعة 21:26 بتوقيت القدس
...
مقاومو عرين الأسود في نابلس

أفادت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن السلطة الفلسطينية في رام الله بعثت برسائل جديدة إلى عناصر "عرين الأسود".

ووفقاً لـ"يسرائيل هيوم"، فإن "السلطة الفلسطينية نقلت رسائل لقادة "عرين الأسود" رسالة مفادها، أنهم في حال لم يتوقفوا عن الهجمات فإن (إسرائيل) ستغتالهم فردًا فردًا سواء عبر الجو بطائرات بدون طيار أو عمليات خاصة".

وفي رد من "عرين الأسود" على السلطة، فقد أفادت وسائل الإعلام بأن "عرين الأسود ردت على السلطة بأنهم لا يخشون الموت وكل فلسطيني أصبح هدفًا للاحتلال  .. الناس يقتلون ببساطة من قبل الاحتلال والأفضل لنا أن نموت في المعركة".

وفي بيان لها الليلة، قالت عرين الأسود: "ننتظر خليل الرحمن وبيت لحم حراس الجنوب وأسودها ليخطوا أول بيان للعرين بالدم والرصاص".

وأضافت: "مجموعة عرين الأسود تطالب كافة أهالي البلدات المحاذية للمسيرات التي ينوي المستوطنين إقامتها الليلة للخروج والإحتشاد وقطع الطرق والإشتباك المُباشر معهم ولا تقلقوا بإذن الله فأسود العرين معكم وبينكم حاصروهم فلا مفر حاصروهم لا مفر لهم منا ومنكم".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#السلطة الفلسطينية #التنسيق الأمني #الاحتلال الإسرائيلي #عرين الأسود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة