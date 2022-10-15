عبر التنسيق الأمني.. السلطة تبعث برسائل الاحتلال لـ"عرين الأسود"

أفادت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن السلطة الفلسطينية في رام الله بعثت برسائل جديدة إلى عناصر "عرين الأسود".

ووفقاً لـ"يسرائيل هيوم"، فإن "السلطة الفلسطينية نقلت رسائل لقادة "عرين الأسود" رسالة مفادها، أنهم في حال لم يتوقفوا عن الهجمات فإن (إسرائيل) ستغتالهم فردًا فردًا سواء عبر الجو بطائرات بدون طيار أو عمليات خاصة".

وفي رد من "عرين الأسود" على السلطة، فقد أفادت وسائل الإعلام بأن "عرين الأسود ردت على السلطة بأنهم لا يخشون الموت وكل فلسطيني أصبح هدفًا للاحتلال .. الناس يقتلون ببساطة من قبل الاحتلال والأفضل لنا أن نموت في المعركة".

وفي بيان لها الليلة، قالت عرين الأسود: "ننتظر خليل الرحمن وبيت لحم حراس الجنوب وأسودها ليخطوا أول بيان للعرين بالدم والرصاص".

وأضافت: "مجموعة عرين الأسود تطالب كافة أهالي البلدات المحاذية للمسيرات التي ينوي المستوطنين إقامتها الليلة للخروج والإحتشاد وقطع الطرق والإشتباك المُباشر معهم ولا تقلقوا بإذن الله فأسود العرين معكم وبينكم حاصروهم فلا مفر حاصروهم لا مفر لهم منا ومنكم".

المصدر / فلسطين أون لاين