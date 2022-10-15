استقالة جديدة في دوري الدرجة الأولى

غزة/ وائل الحلبي:

شهدت منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى استقالة جديدة وهي الثانية لأحد المدربين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقدم الكابتن هاني المدهون المدير الفني لفريق المجمع الإسلامي استقالته من تدريب الفريق، عقب الخسارة من خدمات خانيونس بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب خانيونس.

وعلى الرغم من مساعي إدارة المجمع لاقناع المدهون بعدم تقديم الاستقالة، إلا أنه تمسك بها في ظل رغبته بالرحيل خاصة مع سوء نتائج الفريق برغم ما يقدمه من أداء قوي في مبارياته بالدرجة الأولى.

ومن المتوقع أن يعقد المجمع الإسلامي اجتماعا لمجلس إدارة النادي لمناقشة ملف الفريق والجهاز الفني، وتحديد موقفهم من الاستقالة سواء بالقبول أو الضغط على المدهون لاكمال مهمته مع الفريق.

المصدر / فلسطين أون لاين