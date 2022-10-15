الهلال يواصل انتصاراته في الدوري الممتاز وخدمات خانيونس ينفرد بصدارة الدرجة الأولى

غزة/ وائل الحلبي:

واصل الهلال صحوته للجولة الثانية على التوالي في الدوري الممتاز بفوزه على ضيفه اتحاد بيت حانون في منافسات الجولة الخامسة، ولحساب نفس الجولة بالدرجة الأولى انفرد خدمات خانيونس بصدارة الترتيب مؤقتا بفوزه على المجمع، فيما تمكن بيت حانون الأهلي من الفوز على ضيفه أهلي النصيرات.

دوري الدرجة الممتازة

الهلال x اتحاد بيت حانون

حافظ الهلال على انتصاراته للأسبوع الثاني على التوالي بفوزه على ضيفه اتحاد بيت حانون بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب فلسطين، ليرفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط وتوقف رصيد الحوانين عند 7 نقاط في المركز السابع.

الهلال يدين بهذا الفوز لمدافعه محمد أبو عودة صاحب هدف اللقاء الوحيد (65)، فيما شهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة للهلال عبر لاعبه محمد نعيم عبيد (90+3).

دوري الدرجة الأولى

خدمات خانيونس x المجمع الإسلامي

انفرد خدمات خانيونس بصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على المجمع الإسلامي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

رفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، فيما بقي المجمع الإسلامي في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

المجمع الإسلامي افتتح التسجيل عبر مسلم السماعنة (70)، وتمكن علاء النبريص من تعديل النتيجة لخدمات خانيونس (85)، قبل أن يتمكن إسماعيل محمد صيدم من تسجيل هدف الفوز الثمين (90+3).

وفي اللقاء الثاني استعاد بيت حانون الأهلي توازنه بفوزه الثمين على أهلي النصيرات بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب بيت حانون.

بيت حانون رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، وتجمد رصيد أهلي النصيرات عند نفس الرصيد في المركز الخامس متفوقا بفارق الأهداف، وتعد هذه الخسارة الأولى لأهلي النصيرات في البطولة.

الضيوف كانوا المبادرين للتسجيل عبر محمد الصليبي (10)، وعدل إبراهيم الترامسي النتيجة لبيت حانون من ركلة جزاء (45+2)، قبل أن يسجل عبد الله سحويل الهدف الثاني للحوانين (67).

دوري الدرجة الثانية

في فرع غزة والشمال فاز الوفاق على التفاح بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد التفاح عند 6 نقاط في المركز السادس.

وفي فرع الوسطى الجنوب حقق اتحاد دير البلح الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد القادسية عند نقطة واحدة في المركز التاسع والأخير.

المصدر / فلسطين أون لاين