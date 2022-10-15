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واتساب يطلق ميزة جديدة للجروبات

15 أكتوبر 2022 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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أطلق تطبيق "واتساب" للمحادثات الفورية، ميزة جديدة، تتمثل بزيادة الأعضاء إلى الضعف، مؤكدا أن هذه الميزة ستكون متوفرة للمستخدمين خلال الفترة المقبلة.

وتستطيع الميزة الجديدة إضافة ما يصل إلى 1024 مشاركا إلى المجموعات، بدلا من 512 عضوا.

وما تزال هذه الميزة في مرحلة الاختبار، على بعض الإصدارات التجريبية.

وستعمل الميزة الجديدة على خدمة مجموعات العمل الكبيرة في المستقبل، وتطوير أدوات جديدة لها.

وكان واتساب قد بدأ في حزيران/ يونيو الماضي إتاحة القدرة على إضافة ما يصل إلى 512 شخصا إلى المجموعات، بعد أن كان العدد محدودا بـ256 عضوا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#واتساب #تقنية

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