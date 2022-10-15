"شوفونا".. مهرجان ثقافي للفت الأنظار إلى قضية فلسطين

تحت عنوان "شوفونا" يواصل مهرجان "السجادة الحمراء" لأفلام حقوق الإنسان في دورته السادسة عروضه على مسرح "هولست" الثقافي، بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

ويشهد المهرجان الذي انطلق الخميس الماضي عرض أكثر من 40 فيلما بين روائي طويل وقصير ووثائقي على مدى 6 أيام في مدن القدس وأريحا ورام الله إضافة إلى قطاع غزة.

وتهدف الدورة السادسة لمهرجان "السجادة الحمراء" إلى لفت أنظار العالم إلى قضية فلسطين لمواجهة المحاولات الإسرائيلية لعزلها وفرض سياج من الصمت حولها ووقف عمل المؤسسات الحقوقية واغتيال الصحفيين، كما حدث مع شيرين أبو عاقلة.

وأكد منتصر السبع المدير التنفيذي للمهرجان أن الهدف من إقامة فعاليات المهرجان في غزة هو إسعاد مواطني القطاع بمشاهدة أكبر عدد من الأفلام.

وأضاف في حديث لـ"الجزيرة نت": "تلقينا 300 طلب تسجيل من المخرجين في أغلب دول العالم وبينها فرنسا وبريطانيا وأميركا وإيران، وهي أفلام تناقش قضايا إنسانية، وذلك لعرضها في المهرجان".

ويوضح السبع كيف أثبت المهرجان وجوده خلال أعوام قليلة، قائلاً: "في بداية مهرجان السجادة الحمراء، كنا نحاول جمع الأفلام من المخرجين لعرضها. وبعد إثبات وجودنا بالتعاون مع مهرجان الكرامة في الأردن، أصبح اهتمام المخرجين بهذا المهرجان مختلفا وجعلهم يدفعون رسوما مالية لعرض أفلامهم أول مرة في غزة ولأول مرة منذ بداية المهرجان هناك 50% من الأفلام تتحدث عن القضية الفلسطينية".

وذكر أن المهرجان يستمر 5 أيام يعرض خلالها 43 فيلمًا للمواطنين مجانا ومن المقرر أن تكون العروض في عدة مناطق بينها غزة وخان يونس ورفح وأريحا والقدس.

ولم تكن إعادة ترميم مسرح "هولست" وتجهيزه لافتتاح المهرجان فقط ولكنها جاءت إدراكا من المسؤولين بالمهرجان للحاجة الماسة إلى وجود دور عرض ومسارح سواء من أجل تنفيذ العروض المسرحية من قبل المبادرات الشبابية والمؤسسات الثقافية أو تقديم الأنشطة التفاعلية على المسارح.

ويقول المدير التنفيذي للمهرجان: "خلال فترة سبعينيات وثمانينيات كان القطاع يضم 10 دور عرض سينمائية. وأُغلقت هذه الدور بشكل متتابع مع بداية انتفاضة الحجارة الأولى عام 1987، وبقي بعض مقارها مهجورًا منذ تلك الفترة وحتى الآن".

وتابع: "نعمل منذ الدورة الأولى بعد حرب 2014 للمطالبة بإعادة فتح دور عرض السينما في غزة، لهذا ستفتتح دار عرض للسينما في مسرح هولست لكي يتم إحياء السينما في غزة وإعطاء صناع الأفلام فرصة لعرض أفلامهم وكذلك منح محبي مشاهدتها زيارة قاعة العرض لقضاء وقتهم هناك".

المصدر / فلسطين أون لاين