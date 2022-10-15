مبادرة بريطانية للضغط على "تراس" لمنع نقل سفارة بلادها للقدس

أطلق المجلس الإسلامي البريطاني -أحد أكبر المنظمات الإسلامية في بريطانيا- مبادرة للضغط على رئيسة الوزراء ليز تراس، لثنيها عن نيتها نقل السفارة البريطانية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وقال المجلس على صفحته الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، اليوم: إن رئيسة الوزراء ليز تراس أعلنت عزمها نقل السفارة البريطانية من "تل أبيب" إلى مدينة القدس الشريف "اجعل صوتك مسموعًا وانضم إلى حملتنا".

ووصف تلك الخطوة بأنها مخالفة للقانون الدولي، وتضفي شرعية على الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مؤكدّا أنها ستكون "ضد السلام والازدهار في المنطقة".

وتقوم المبادرة على إرسال الجمهور رسائل للنواب الممثلين لمنطقتهم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، لحثهم على الضغط على رئيسة الوزراء للامتناع عن تنفيذ نواياها بشأن نقل السفارة البريطانية إلى القدس المحتلة.

وكان المجلس الإسلامي البريطاني أرسل رسالة إلى تراس في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، للتعبير عن قلقهم العميق من تلك النوايا التي تدعم انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية، وتشكل عائقًا أمام تحقيق "سلام شامل".

وأثارت تصريحات تراس باعتزامها نقل سفارة بلادها إلى القدس، في أثناء لقائها بنظيرها الإسرائيلي يائير لبيد، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي، جدلًا واسعًا وردود فعل غاضبة ما زال يتردد صداها حتى هذا الحين.

وقال رئيس أساقفة مدينة كانتربري البريطانية جاستن ويلبي: إنه "قلق بشأن التأثير المحتمل لنقل السفارة البريطانية في (إسرائيل) قبل التوصل إلى تسوية تفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

المصدر / فلسطين أون لاين