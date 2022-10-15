مستوطنون يعيدون وضع "كرفان" على أرض زراعية في تقوع

أعاد مستوطنون وضع "كرفان" على أرض زراعية في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن المستوطنين أعادوا وضع "كرفان" في أرض زراعية تعود للمواطن أحمد صلاحات في منطقة "قنان دقير" وتقدر مساحتها بـ150 دونما، مشيرا إلى أنه سبق للمستوطنين نصب خيمة في الأرض ذاتها، ولكن تم انتزاع قرار بإخلائها.

وأوضح أن المنطقة تعاني من اعتداءات المستوطنين المتكررة بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتمثلة بمهاجمة المزارعين وإتلاف محاصيلهم الموسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين