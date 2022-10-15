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التيار الصدري: فشل مساعي تشكيل حكومة وطنية بالعراق

15 أكتوبر 2022 . الساعة 15:46 بتوقيت القدس
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أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، فشل مساعي تشكيل حكومة وطنية بالعراق، معلنا في الوقت نفسه رفضه مشاركة أي من التابعين للتيار الصدري بالحكومة التي يترأسها المرشح الحالي.

وقال وزير الصدر، صالح محمد العراقي، في تغريدة  "نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا في التشكيلة الحكومية التي يرأسها المرشح الحالي".

وأوصى زعيم التيار الصدري بعدم تحوّل العراق إلى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية، وألا يتحوّل السلاح إلى الأيادي المنفلتة، ولا تتحول أموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين.

المصدر / وكالات
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#العراق #مقتدى الصدر #الحكومة العراقية #التيار الصدري

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