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بحرية الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه الصيادين شمال قطع غزة

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بحرية الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه الصيادين شمال قطع غزة

15 أكتوبر 2022 . الساعة 14:43 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلقت الزوارق الحربية التابعة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة وقابل الغاز السام المسيل للدموع، تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود بحرية الاحتلال أطلقوا نيران رشاشاتهم الثقيلة -بكثافة- تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر بلدة بيت لاهيا، ومنطقة الواحة، وطاردوها في البحر.

وبينت أن كثافة إطلاق النار والغاز أجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة، دون أن يتمكنوا من الصيد، وبالتالي حرموا من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

وتنفذ قوات الاحتلال، بشكل متكرر وشبه يومي، اعتداءات على الفلسطينيين قرب المناطق الحدودية لقطاع غزة، كما تتعمد استهداف المزارعين والصيادين ورعاة الأغنام، في خطوات متسلسلة لتضييق الحصار على أهالي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بحرية الاحتلال #الصيادين #قنابل الغاز

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