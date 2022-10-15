الاحتلال يعتقل 3 شبان بزعم ضلوعهم بعملية "بيت إيل"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة شبان، من قرية دير جرير شرق رام الله، واعتقلت خلال الليلة الماضية شقيقين من طوباس، بزعم ضلوعهم في عملية إطلاق النار في مستوطنة بين إيل أمس.

ووِفق مصادر محلية فإنّ الشبان الذين تم اعتقالهم هم الطالب في جامعة بيرزيت محمد نضال عودة شجاعية (19 عامًا)، ومحمد مصطفى صالحة (23 عامًا)، ومحمود ناصر البرجي (25 عامًا)، بعد أن داهمت منازل ذويهم في قرية دير جرير، وفتّشتها.

وأصدر الناطق باسم جيش الاحتلال والناطق باسم جهاز الأمن العام "الشاباك"، صباح اليوم السبت، بيانًا قالا فيه إنه "في ختام أعمال الملاحقة والمطاردة، تم اعتقال المطلوب الأمني الذي يُشتبه في تنفيذه عملية إطلاق النار نحو بلدة بيت إيل مساء أمس".

اقرأ أيضا: استشهادُ شابٍّ بعد تنفيذه عملية إطلاق نار شمال رام الله قرب "بيت إيل"

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد قيس عماد شجاعية (23 عامًا)، الذي استُشهد ليلة أمس، قرب مخيم الجلزون، وفتّشته بطريقة استفزازية، واعتدت على أفراد أسرته، ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال والنساء.

واستُشهد شجاعية مساء الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مخيم الجلزون تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله.

وأطلق مقاومون النار تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله، ما أدى لإصابة مستوطن بجروح طفيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين