فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تضخم الأسعار وتقلص التمويل تحديات اقتصادية أمام الفلسطينيين

عادل داود.. بـ"علم" و"كوفية" ودَّعت قلقيلية "الفتى الشهم"

وثائق رسمية تكشف عن تسميم الاحتلال لآبار المياه الفلسطينية عام 48

في أسبوع.. 8 شهداء ومقتل جنديين وإصابة 34 مستوطنًا

الاحتلال يعتقل 3 شبان بزعم ضلوعهم بعملية "بيت إيل"

الوزير البريطاني المُقال يُلمّح: إقالة تراس في غضون أسابيع قليلة

69 عامًا على مذبحة قبية

طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا

زوجة "الطحلة": المقاومة قدمت للأمة سيرة قائد ملهم كانت فلسطين همّه الوحيد

وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين اليوم برام الله

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الوزير البريطاني المُقال يُلمّح: إقالة تراس في غضون أسابيع قليلة

15 أكتوبر 2022 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
...
كواسي كوارتنغ وليزا تراس

قال وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ، الذي أقالته ليزا تراس إنّ رئيسة الوزراء ستُقال من منصبها في غضون أسابيع قليلة، وِفقًا لما ذكرته صحيفة "The Times".

وبحسب الصحيفة نقلًا عن مصادر: "يعتقد كواسي أنّ قرارات تراس التراجعية المتعلقة بالميزانية وإقالتها له لن تكون على الأرجح كافية لإنقاذها من الإقالة".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ كواسي كوارتنغ ليس وحده من يؤيد هذا الرأي، لكنّ المسؤولين الحكوميين الآخرين من داونينغ ستريت يعتقدون أيضًا أنّ إقالة تراس من منصبها هي مسألة وقت.

ومنذ وصولها إلى منصبها قبل 38 يومًا تُواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس انتكاسات متعددة، وانتقادات حتى داخل حزبها، وصلت أخيرًا إلى تداول أسماء بديلة لتحلَّ محلها.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كواسي كوارتنغ #ليزا تراس #تراس #إقالة تراس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة