فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تنعى الشهيد "قيس شجاعية" بطل عملية "بيت إيل"

5 مباريات في غزة بدرجاته الممتازة والأولى والثانية اليوم السبت

متى تكون القهوة ضارة؟

طالع حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

قرار إدارة نماء بخصوص استقالة الكابتن غسان البلعاوي؟

"عرين الأسود".. مقاومون اخترقوا جدار التنسيق الأمني وألجموا الاحتلال

حواجز عسكرية إسرائيلية تخنق نابلس من جميع الجهات

وظيفة أخصائي نفسي - مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية - غزة

"حراك المعلمين" يستعد لخطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"حماس" تنعى الشهيد "قيس شجاعية" بطل عملية "بيت إيل"

15 أكتوبر 2022 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
...
الشهيد القسامي قيس شجاعية - أرشيف

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"/ اليوم السبت، الشهيد قيس عماد شجاعية (23 عامًا) من قرية دير جرير بالضفة المحتلة، الذي ارتقى الليلة الماضية أثناء تنفيذ عملية فدائية ضد مستوطنة "بيت إيل" الإحتلالية برام الله.

وقالت "حماس" في بيانها: "إننا إذ نزف شهيدنا المقدام، ونستذكر مشاركته المشرفة وقتاله العنيد في مختلف المواجهات مع الاحتلال، لنؤكد للاحتلال أن أبطال القسام والمقاومة سيلاحقونه في الجبال والوديان وكل بقاع فلسطين المحتلة، وإن تدنيسه للمسجد الأقصى لن يبقى دون عقاب".

وتابعت: إن "رسالة شهداء المقاومة اليوم في رام الله وجنين، ورسالة المقاومة التي عبّرت عنها الغرفة المشتركة في غزة لكل أبناء شعبنا أن هبّوا للدفاع عن الأقصى، وعلى كل مَن يحمل السلاح أن يوجهه نحو العدو الصهيوني، ولتتكلم البنادق الشريفة، ولتفعّل كل الوسائل الشعبية والعسكرية لكبح العدوان والانتصار للقدس والأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #الشهيد قيش شجاعية #عمليت بيت إيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة