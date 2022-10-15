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5 مباريات في غزة بدرجاته الممتازة والأولى والثانية اليوم السبت

15 أكتوبر 2022 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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5 مباريات في غزة اليوم
غزة/وائل الحلبي:

تتواصل منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الغزي بدرجاته الممتازة والأولى والثانية، حيث تقام اليوم السبت خمسة مباريات.

الدوري الممتاز

الهلال x اتحاد بيت حانون

يستقبل الهلال ضيفه اتحاد بيت حانون في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب اليرموك، ويسعى الهلال للحفاظ على صحوته وتحقيق ثاني انتصاراته بعد فوزه في الأسبوع الماضي على شباب خانيونس، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن وسيكون مرشحا للتقدم في الترتيب حال فوزه.

بيت حانون يدخل اللقاء بحثا عن العودة لسكة الانتصارات التي غابت عنه في أخر جولتين، مع امتلاك الفريق في رصيده لـ7 نقاط في المركز السادس ويسعى للتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب.

دوري الدرجة الأولى

خدمات خانيونس x المجمع الإسلامي

خدمات خانيونس سيكون أمام مهمة صعبة وهامة في مباراته أمام المجمع الإسلامي، والتي تجمع الفريقين على ملعب خانيونس، ويملك أصحاب الأرض فرصة جيدة لاعتلاء الصدارة مجدداً مع تواجده في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

المجمع الإسلامي يمر بمرحلة صعبة على صعيد النتائج جعلته يحصد 4 نقاط فقط من مبارياته الخمسة الماضية، محتلا المركز العاشر ويحتاج للفوز من أجل الابتعاد عن مراكز الخطر.

بيت حانون الأهلي x أهلي النصيرات

بيت حانون الأهلي يستقبل ضيفه أهلي النصيرات في اللقاء الذي يجري بينهما على ملعب بيت حانون، ويريد صاحب الضيافة تعويض خسارته الأخيرة من الأمل التي أوقفت رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن.

أهلي النصيرات يريد الحفاظ على صحوته والعودة بفوز جديد من أمام الحوانين، بعدما أصبح يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بالإضافة لحفاظه على سجله خاليا من الخسارة منذ بداية الدوري.

دوري الدرجة الثانية

على صعيد فرع الوسطى والجنوب يلتقي اتحاد دير البلح بضيفه القادسية على ملعب الدرة، وعلى ملعب اليرموك سيكون التفاح والوفاق أمام اختبار صعب للفريقين في فرع غزة والشمال.

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