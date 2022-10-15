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متى تكون القهوة ضارة؟

15 أكتوبر 2022 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تُحذر د.أوكسانا ميخايلوفا، أخصائية الغدد الصماء، من تناول القهوة في حالة الصداع والدوخة والغثيان، لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم وتزيد عدد ضربات القلب وتثير الجهاز العصبي.

وتقول: "إذا كانت أعراض مثل الصداع والدوخة والغثيان مرتبطة بارتفاع مستوى ضغط الدم، فإن تناول الكافيين في هذه الحالة قد يكون خطرا، لأنه سيزيد من ارتفاع مستوى ضغط الدم حتى وقوع أزمة فرط ضغط الدم".

ووفقا لها، يمكن أن يؤدي الكافيين إلى تفاقم حالة الإجهاد العصبي والقلق واضطراب النوم.

وبالإضافة إلى ذلك لا تنصح بتناول القهوة في حالة عدم انتظام ضربات القلب والخفقان، إذ يمكن أن يخفف من فعالية الأدوية المستخدمة.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القهوة #ارتفاع ضغط الدم

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