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وظيفة أخصائي نفسي - مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية - غزة

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وظيفة أخصائي نفسي - مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية - غزة

15 أكتوبر 2022 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

أُنشأ مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في العام 2016م بمبادرة كريمة وتوجيه من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ويقدم المستشفى خدمات التأهيل للمرضى الذين يعانون من تدني في أدائهم اليومي وتراجع دورهم المجتمعي بسبب إعاقة حركية أو إدراكية أو سمعية لتطوير قدراتهم واستعادتهم استقلاليتهم في ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية وإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل فعال.

وصل إعلان توظيف صادر عن مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية يعلن فيه عن حاجته لشغل وظيفة أخصائي نفسي حسب التفاصيل التالية:

- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد

- المسؤول المباشر: رئيس قسم التأهيل

المهام والمسؤوليات:

- العمل ضمن فريق متعدد التخصصات.

- المشاركة في علاج مرضى المبيت ومرضى الخدمة النهارية ومرضى العيادات الخارجية المصابين بأمراض نفسية.

- تقييم الأطفال الذين يعانون من اضطراب في النمو وتقييم الشخصية والديناميكية النفسية للمرضى الذين يعانون من مشاكل زوجية وعلاقات مختلة.

- الادارة الصحيحة للاختبارات الشخصية واختبارات الذكاء التي يجب القيام بها.

- تقديم الاستشارات والتثقيف النفسي لأُسر المرضى.

- المشاركة في الاجتماعات الدورية التي تعقد لمناقشة الحالات المرضية في المستشفى..

- المشاركة في تدريب الباحثين والمتدربين الخارجيين.

- أداء واجبات أخرى يكلف بها ضمن نطاق العمل ومجال التخصص.

مؤهلات الوظيفة :

- درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة في تخصص علم نفس او ما يعادلها، ويُفضل حملة شهادة ماجستير في الصحة النفسية.

- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الاكلينيكي مع المرضى.

- مهارات كتابة التقارير والتخطيط وحل المشاكل.

- مهارات الاتصال والتواصل الفعال والقدرة على تطبيق التكنولوجيا واستخدام الأفكار الرياضية.

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وارسال السيرة الذاتية عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/mWKouivEruQ42Q918

- آخر موعد لاستقبال الطلبات هو نهاية يوم عمل الأربعاء الموافق 19/10/2022م

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