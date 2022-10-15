الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة في الضفة الغربية.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة شبان، من قرية دير جرير شرق رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: الطالب في جامعة بيرزيت محمد نضال عودة شجاعية (19 عامًا)، ومحمد مصطفى صالحة (23 عامًا)، ومحمود ناصر البرجي (25 عامًا)، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام قرية كفر مالك شرق رام الله، تخللها إطلاق الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شقيقين من طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة: "إنّ الاحتلال اعتقل الشقيقين أحمد وحمزة غالب دراغمة، أثناء مرورهما عبر حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية".

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين