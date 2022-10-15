قرار إدارة نماء بخصوص استقالة الكابتن غسان البلعاوي؟

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي نماء الرياضي قبول الاستقالة التي تقدم بها الكابتن غسان البلعاوي مدرب فريق كرة القدم الأول، عقب تعادل الفريق أمام الجلاء في الجولة السادسة من بطولة دوري الدرجة الأولى.

وسيعمل المجلس على التعاقد مع مدرب جديد خلال الساعات القادمة، ليكون المدرب الثالث للفريق، بعد مرور 6 جولات فقط.

وتقلد البلعاوي منصب المدير الفني بعد مرور جولة واحدة فقط، عقب استقالة الكابتن رأفت خليفة، وحقق مع الفريق فوزين وتعادلين، وخسر مباراة واحدة فقط.

ويُعاني الفريق بشكل كبير على الصعيد الدفاعي وحراسة المرمى، إذ استقبلت شباكه 15 هدفاً، في حين يمتلك خط هجوم قوي بقيادة الرباعي سعيد السباخي ومحمد القاضي وعاهد أبو مراحيل وفادي عساف، ويعتبر أقوى خط هجوم برصيد 16 هدفاً وبفارق 6 أهداف عن أقرب الفرق له.

وبات الفريق في المركز السادس برصيد 8 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الأول، ويتطلع الفريق للصعود لدوري الدرجة الممتازة.