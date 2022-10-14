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استمرار انخفاض الحرارة.. طقس فلسطين خلال الأسبوع القادم

14 أكتوبر 2022 . الساعة 23:57 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

نشرت دائرة الأرصاد الجوية حالة طقس فلسطين خلال الأسبوع القادم والحالة الجوية ومعدل درجات الحرارة.

ويظهر طقس فلسطين يوم السبت يشهد أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلة نهارا باردة نسبيا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلة نهارا باردة نسبيا ليلاً خاصة فوق المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#طقس #الخريف #ربيع #انخفاض حرارة

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