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تحذير من احتمال نقص الأسمدة في العام المقبل

14 أكتوبر 2022 . الساعة 23:53 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أعلن مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة الأممية للعلاقات مع روسيا، أوليغ كوبياكوف، أن كسر سلاسل الغذاء والروابط اللوجيستية قد يؤدي إلى نقص في الأسمدة العام المقبل.

وقال كوبياكوف في مؤتمر صحفي: "في الإنتاج والصادرات العالمية قد يؤدي فقدان حصة الأسمدة الروسية إلى حقيقة أن الأسمدة لن تكون متاحة في العام المقبل بالنسبة للعديد من البلدان والمنتجين".

وكشف عن أسباب النقص المحتمل وبينها "ارتفاع أسعار الأسمدة بسبب كسر السلاسل التجارية وارتفاع أسعار الطاقة وقبل كل شيء بسبب تصعيد الوضع السياسي في العالم وكسر سلاسل الإمدادات".

وأوضح: "من الصعب استبدال هذه السلاسل على الفور لأن سعرها سيكون مختلفا. ولذلك سيكون حجم الأسمدة على نطاق العالم أقل وخاصة في الدول النامية".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اقتصاد #الاسمدة #سلاسل غذائية #أوليغ كوبياكوف

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