وقفة احتجاجية تنديدا بحصار مخيم شعفاط ونابلس في ام الفحم.

شارك العشرات من مدينة أم الفحم، الجمعة، في وقفة احتجاجية على مدخل أم الفحم، نصرة لمخيم شعفاط ونابلس واحتجاجا على الانتهاكات في المسجد الأقصى.

واعتقلت قوة شرطية تابعة للاحتلال من وحدة "المستعربين" شابين بعيد الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الحراك الفحماوي الموّحد واللجنة الشعبية في أم الفحم.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالحصار المفروض على مخيم شعفاط ومدينة نابلس وضد الانتهاكات في المسجد الأقصى، إذ كتب على بعض منها "المخيم استراحة إلى حين عودة"، "رفع الحصار فورا".

وهتف المحتجون نصرة للقدس ومخيم شعفاط ونابلس، كما دعوا إلى رفع الحصار ووقف سياسة الانتقام الجماعي.

وقالت الناشطة، منتهى أمارة، إن "الوقفة جاءت رفضا لكل ما يتعرض له شعبنا في القدس والضفة، من قتل ممنهج من حكومة الاحتلال بحق أبنائنا، إذ أن دمنا واحد وشعبنا واحد، وما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه شعبنا لكسب الأصوات في انتخابات الكنيست، مرفوض رفضا قاطعا ولن نسمح أن تصعد الأحزاب على دم أبنائنا".

وأضافت "نقف هنا لنقول إن قتلكم لنا ظلم، وأن عاقبة الظلم إلى الزوال، ولرفض كل الممارسات العنصرية والإرهابية بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، كما لرفض الظلم والإرهاب لكل شعوب العالم إذ أن ديننا الإسلام مبني على المحبة والسلام والعدالة".

المصدر / وكالات