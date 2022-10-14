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أصيب خلالها مستوطن

استشهاد شاب بعد تنفيذه عملية إطلاق نار شمال رام الله

14 أكتوبر 2022 . الساعة 23:37 بتوقيت القدس
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استنفار قوات الاحتلال في حاجز بيت إيل

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مخيم الجلزون تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله.

وأطلق مقاومون النار تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله، ما أدى لإصابة مستوطن بجروح طفيفة.

وأطلق قوات الاحتلال النار صوب المقاومين، ما أدى لاستشهاد شاب، وإصابة آخر تمكن من الانسحاب.

واستنفرت قوات الاحتلال على حاجز "بيت إيل"، وقامت بعمليات تفتيش وتمشيط بالمكان.

وسجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 7 إصابات في صفوف الاحتلال، و7 عمليات إطلاق نار.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، شهدت الضفة تفجير عبوة ناسفة وإعطاب مركبة للجيش و6 محاولات تصدي للمستوطنين، إلى جانب تحطيم مركبتين للمستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة في نقطتين، واندلاع مواجهات في 20 نقطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #فلسطين #رام الله #عملية إطلاق نار

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