تن هاغ يطالب راشفورد بمزيد من الأهداف

طالب مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهولندي أريك تن هاغ، مهاجم فريقه ماركوس راشفورد بالتوقف عن إهدار الفرص والعودة لهز الشباك من جديد في مواجهة نيوكاسل يونايتد الأحد.

وسدد راشفورد 10 مرات على المرمى في فوز فريقه أول أمس 1-0 على أومونيا نيقوسيا القبرصي في الدوري الأوروبي لكنه فشل في هز الشباك بينما نجح لاعب الوسط سكوت مكتوميناي في إنقاذ يونايتد عندما نجح في إحراز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال تن هاغ في مؤتمر صحافي: "هو يدرك أن عليه أن يكون أكثر دقة".

وأشار تن هاغ أنه بالنظر للمهارات والقدرات التي يملكها راشفورد فإنه يتعين عليه إنهاء الهجمات بنجاح ومن ثم هز الشباك رغم أن الحظ ربما لا يكون إلى جانبه في بعض الأحيان كما حدث في آخر مباراتين.

وحالياً راشفورد هو هداف يونايتد بخمسة أهداف في جميع المنافسات لكن عليه أن يعزز حصيلته إذا أراد فريقه المنافسة للحصول على مكان في المربع الذهبي في نهاية الموسم بينما يتذبذب أداء زملائه في خط الهجوم أيضاً.

وأحرز البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو هدفين فقط خلال الموسم الحالي بينما عانى أنتوني مارسيال من الإصابات ولم تتأكد بعد مشاركته أمام نيوكاسل يونايتد بعد استبداله بعد 29 دقيقة فقط خلال المواجهة أمام إيفرتون الأحد الماضي.

والاستثناء الوحيد هنا هو المهاجم البرازيلي أنتوني الذي أصبح أول لاعب في تاريخ النادي ينجح في هز الشباك في أول ثلاث مباريات يخوضها في الدوري عندما سجل في مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي وإيفرتون.

وتوقع تن هاغ تحسناً في حصيلة أهداف لاعبي خط هجومه وقال إنه يريد أن يسهم جميع اللاعبين في هز شباك الخصوم وألا يقتصر التهديف على خط الهجوم فقط.

المصدر / وكالات