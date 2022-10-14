إيساك يغيب عن مواجهة نيوكاسل ويونايتد

قال مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو، اليوم، إن مهاجم فريقه ألكسندر إيساك صاحب مبلغ الانتقال القياسي على مستوى النادي لن يشارك في مباراة الفريق المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب مانشستر يونايتد غدا، لعدم اكتمال تعافيه من إصابة في الفخذ.

وكان إيساك (23 عاماً) انضم إلى نيوكاسل في أغسطس (آب) الماضي، مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 59 مليون جنيه إسترليني (66.48 مليون دولار)، لكنه لم يشارك في أي مباراة منذ إحرازه هدفه الثاني للفريق خلال التعادل 1-1 مع بورنموث الشهر الماضي بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده مع منتخب بلاده السويد.

لكنه عاد للتدريب بعد غيابه عن انتصار نيوكاسل على فولهام وبرنتفورد ما أدى لتقدمه إلى المركز السادس بين فرق البطولة العشرين برصيد 14 نقطة من تسع مباريات.

وقال المدرب هاو في مؤتمر صحافي: "إيساك يحقق تقدماً في التعافي من الإصابة لكنه لن يشارك في المباراة المقبلة، لم تتعرض تشكيلتنا لأي إصابات جديدة".

المصدر / وكالات