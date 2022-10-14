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تشابي ألونسو يطالب لاعبيه بمزيد من الفعالية الهجومية

14 أكتوبر 2022 . الساعة 22:23 بتوقيت القدس
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تشابي ألونسو يطالب لاعبيه بمزيد من الفعالية الهجومية

طالب المدير الفني الجديد لفريق باير ليفركوزن الألماني، تشابي ألونسو، خط هجوم الفريق بمزيد من الفعالية في حسم الهجمات، من أجل التعافي بعد تلقي هزيمة جديدة في دوري أبطال أوروبا، وذلك عبر منافسات الدوري الألماني "بوندسليغا".

وتولى ألونسو المنصب قبل أيام وقاد ليفركوزن إلى الفوز على شالكه 4-0 في الدوري، لكن الفريق تلقى هزيمة ثقيلة على ملعبه أمام بورتو البرتغالي 0-3 أول أمس، في دوري أبطال أوروبا، ويتأهب الآن للمباراة أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت اليوم.

وقال ألونسو: "أدينا العديد من الجوانب بشكل جيد أمام بورتو، لكننا أيضاً ارتكبنا أخطاء، وفي المنافسات على أعلى مستوى، تدفع ثمن هذا على الفور، علينا أن نكون أكثر إحكاماً ونستغل المساحات بشكل أفضل".

وطالب تشابي ألونسو لاعبيه بتكثيف التوغل إلى منطقة الجزاء وهو ما قد يشكل مزيداً من المساعدة للمهاجم باتريك شيك الذي سجل 24 هدفاً في الموسم الماضي لكنه سجل هدفين فقط حتى الآن هذا الموسم.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الدوري الألماني #تشابي ألونسو

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