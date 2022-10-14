"عرين الأسود" تعلن كشفها مخططًا لجيش الاحتلال لإبادة مقاتليها

أكدت مجموعة عرين الأسود سُقوط طائرة رصد واستطلاع إسرائيلية في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأوضحت المجموعة في بيان أن الطائرة بحوزة إختصاصين وفنيين من العرين لفحص الغاية من سقوطها أو إسقاطها وبعيده عن مكان تواجد المقاتلين.

وقالت: "إن مجموعة عرين الأسود تؤكد للاحتلال أنها تعلم تماما مدى قذارته وخداعه وأساليبه في إيقاع المقاومين المُجاهدين، ودرسنا تاريخكم الأسود منذ عملية الفردان وحتى خطة خداع المقاومين في غزه في عملية سيف القدس".

وأضافت: "وهنا نكشف لأبناء شعبنا أن مجموعة عرين الأسود كشفت خطة للاحتلال لإبادة كافة مقاتلي عرين الأسود فجر يوم الخميس أثناء المناورة التي قام بها مدعيا أنه اقتحم قبر يوسف بالمنطقة الشرقية كان مقاتلين عرين الأسود قد كشفوا المخطط بعد تأكدهم من دخول أكثر من أربعين سيارة قوات خاصة ومستعربين في محيط كل منطقة اعتقد العدو أن المُجاهدين سينطلقون منها".

وتابعت: "نحن نعلم يا كوخافي أكثر مما تعتقد وأكثر من تقديراتك الأمنية".

وأكدت أنها على يقظة تامة وعلى تواصل مع كافة مُقاتليها ومقاتلي الفصائل الأخرى على الأرض.

وقالت المجموعةك "إننا تابعنا ماحدث في بلدة حوارة وبيتا والبلدات التي واجهت وجه الاحتلال الحقيقي اليوم الذي مهما جمله المتخاذلون المنبطحون يشاء الله الا أن يكشف هذا الوجه على حقيقته وندعو المُسلحين في كل منطقة من هذه المناطق للإشتباك مع العدو كما فعل المُجاهدين على دوار بيتا قبل ساعات".

ونعت المجموعة شهداء جنين الأبطال الذين ارتقوا اليوم وهم محمد تركمان ومتين ضبايا وعبد الله أبو التين.

وأضافت مجموعة عرين الأسود: "نؤكد للعدو أن أيام الغضب التي أعلنا عنها لم تبدأ بعد، سنُذيقك الموت الذي طالما اذقته لشعبنا ونقسم لك أننا سنضربك في كل مكان وفي كل شارع وفي كل زقاق وأننا على عهد ألشهداء".

المصدر / فلسطين أون لاين