كانتي وجيمس مهددان بالغياب عن كأس العالم

بات نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي مهددا بالغياب عن منتخب فرنسا في كأس العالم (قطر 2022).

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن كانتي في سباق مع الزمن للتخلص من آلام إصابته الأخيرة في أوتار الركبة.

وأوضحت أن الإصابة الأخيرة لا تبدو قوية، لكنها ستبعد اللاعب الفرنسي الدولي أسبوعين على الأقل.

وأضافت أن كانتي قد يغيب عن 5 مباريات للبلوز، مما يحرمه من المشاركة ضد أستون فيلا وبرينتفورد ومانشستر يونايتد وسالزبورج وبرايتون.

ووفقا لتقرير الصحيفة، من المتوقع أن يكون كانتي جاهزا لخوض مباراتين فقط مع تشيلسي، قبل أن يعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، القائمة التي ستخوض كأس العالم، يوم 9 تشرين الثانى/نوفمبر المقبل.

ولفتت إلى أن ديشامب أكد في وقت سابق أنه لن يستدعي اللاعبين المصابين، مما يهدد فرص نجولو كانتي في الظهور بقائمة مونديال 2022.

كذلك يواجه المنتخب الإنجليزي إمكانية فقدان أحد نجومه، في مونديال قطر.

وتم استبدال ريس جيمس في الدقيقة (62) من مباراة فريقه تشيلسي أمام ميلان مساء الثلاثاء الماضي، بعدما تعرض للإصابة.

وكان هناك اعتقاد من جيمس وتشيلسي، أن الإصابة لم تكن خطيرة في البداية، حتى أن اللاعب نزل أرض الملعب بعد صافرة النهاية، ثم ظل في ميلان يوم الأربعاء، بدلاً من التوجه مباشرة لإجراء الفحوصات الطبية.

وأشار موقع "فوتبول لندن" إلى أن جيمس خضع لبعض الفحوصات الطبية، ما كشف أن مدى الإصابة أسوأ مما كان مأمولا في البداية.

وبقي على الجهاز الطبي في تشيلسي، اتخاذ القرار حول ما إذا كان اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، يحتاج إلى جراحة أم لا.

وسيكون هذا مصدر قلق كبير لمدرب البلوز جراهام بوتر، كما هو الحال بالنسبة لمدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت.

المصدر / وكالات