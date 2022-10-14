مواجهة بين الهلال واتحاد بيت حانون في الدوري الممتاز

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

سيكون الهلال أمام فرصة لمواصلة صحوته والحفاظ عليها في مباراته أمام ضيفه اتحاد بيت حانون، والتي تجمع الفريقين السبت على ملعب فلسطين، ضمن الجولة السادسة لدوري “ooredoo” الممتاز لكرة القدم لأندية غزة لموسم 2022-2023.

ويتطلع الهلال المنتشي بفوزه الثمين على شباب خانيونس في الجولة الماضية لتأكيد الفوز والسير في طريق الانتصارات التي ستساعد الفريق في الابتعاد عن مناطق الخطر مبكراً.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء وفي جعبتهم 6 نقاط في المركز الخامس، وهذا ما يصنع الحافز لدى اللاعبين من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث التي ستمنح الفريق دفعة للأمام.

على الرغم من بداية الهلال لمشواره في الدوري بالخسارة من خدمات رفح إلا أن الفريق لم يخسر منذ ذلك الوقت، حيث تعادل في ثلاثة مباريات أمام اتحاد خانيونس وشباب رفح والصداقة، وفاز على شباب خانيونس في الجولة الماضية.

سيحاول لاعبو الهلال التعامل مع مجريات المباراة بالشكل المناسب والحفاظ على نظافة شباكهم والاستفادة من قدراتهم في الهجمات المرتدة للوصول لشباك الحوانين على أمل تحقيق الفوز الثاني على التوالي والثاني لهم في مسابقة الدوري.

وسيعمل المدرب حازم الوزير على تحفيز لاعبيه والاستفادة من تعودهم على ملعب فلسطين الذي يكتسي بالعشب الطبيعي، على عكس الضيوف الذين يلعبون مبارياتهم البيتية على ملعب معشب صناعياً.

ويمني الهلال النفس بتحقيق فوزه الأول على الحوانين، فمنذ صعود الأخير للدوري الممتاز التقى الفريقين في ستة مرات، فاز بيت حانون في ثلاثة مرات وتعادلا في ثلاثة أخرى، وجاء فوز الهلال الوحيد في المباراة التي جرت بين الفريقين في دور الـ16 من بطولة كأس غزة 2020 وفاز حينها بركلات الترجيح.

على الجانب الآخر يدخل اتحاد بيت حانون اللقاء وعينه على استعادة الانتصارات الغائبة عنه في آخر مباراتين، وسيحاول استغلال تفوقه المعنوي أمام الهلال من أجل حصد النقاط الثلاث.

يعلم الحوانين أن المباراة لن تكون سهلة على الفريق خاصة وأن الهلال يمر بحالة أفضل من تلك التي مر بها في آخر موسمين، وسيكون الفريق مطالب بوضع كل تركيزه في المباراة من أجل تحقيق الفوز الثالث لهم منذ بداية المسابقة.

اتحاد بيت حانون افتتح مشواره بفوز ثمين على جاره شباب جباليا لكنه تلقى الخسارة من الشجاعية في الجولة الثانية، وفاز بعدها على غزة الرياضي ليعود لدائرة الهزائم بالخسارة من خدمات رفح والتي تبعها بالتعادل امام اتحاد خانيونس.

ويملك بيت حانون في رصيده 7 نقاط ويحاول الفريق زيادتها بعد انتهاء مباراة اليوم للاقتراب من مربع المنافسة على اللقب، وهو الهدف الذي أعلن عنه مع بداية الموسم بعدما أظهر الفريق قوة وشخصية مميزة في المواسم الثلاثة التي حافظ فيها على مكانته بالدوري الممتاز بعد تأهله إليه للمرة الأولى في تاريخه موسم 2018/2019.

وسيحاول المدرب محمد العيماوي وضع الخطة الأنسب لمواجهة الهلال وشحن لاعبيه معنويا من أجل الفوز، خاصة وأنه لن يتسنى له إدارة المباراة من على دكة البدلاء بسبب إيقافه من اتحاد كرة القدم.

المصدر / فلسطين أونلاين