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"قاسم" يشيد بموقف منتخب الأوروغواي.. ما القصة؟

14 أكتوبر 2022 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
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منتخب الأوروغواي

أشاد هشام قاسم عضو قيادة "حماس" في الخارج، بموقف منتخب الأوروغواي لكرة القدم بإلغاء معسكره التدريبي في فلسطين المحتلة استجابة لدعوات شعبية محلية ودولية، بسبب جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني عموما، وضد أندية واتحادات كرة القدم الفلسطينية.

وأشار قاسم أن "هذه الخطوة تعبر عن ضمير شعب أوروغواي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، والرافض للانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضده، وهي رسالة أكيدة أن شعوب العالم الحرّة، إنما تصطف في النهاية بجانب شعبنا المظلوم، وقضيته العادلة، بغض النظر عن مواقف سياساته الرسمية، وخضوعها في بعض الأحيان للضغوط الصهيونية ومجموعات الضغط العاملة لصالحها".

وأوضح قاسم أن "مثل هذه الخطوة المقدرة إنما تشكل حافزا للعديد من الفرق والأندية والمنتخبات لترسيخ هذه المقاطعة للكيان الصهيوني ومؤسساته الرياضية، من أجل تدفيعه الثمن الباهظ على جرائمه وانتهاكاته ضد أبناء شعبنا، من خلال فرض القيود على تحركاته، ومعاملته منبوذا معزولا عن باقي الكيانات والفرق والأندية الرياضية".

وأضاف أن "الحد الأدنى من التعامل مع هذا الكيان المحتل الغاصب أن تتم مقاطعته في كل الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية على صعيد العالم عموما، ودولنا العربية والإسلامية خصوصا، وهي مناسبة لتوجيه التحية للعديد من رياضيينا العرب الذين قاطعوا اللاعبين الصهاينة في بعض الاحداث الرياضية، ودعوة للآخرين لأن يحذو حذوهم بعيدا عن أي تطبيع مرفوض، مع أي شكل من أشكال المشاركة الصهيونية في مثل هذه الفعاليات".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #كرة القدم #منتخب الأوروغواي #الاحتلال الإسرائيلي #هشام قاسم

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