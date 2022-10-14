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عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

14 أكتوبر 2022 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين في رام الله

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية، مركز الخليل التجاري، وسط المدينة.

واندلعت المواجهات بين المواطنين العزّل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام عند مدخل شارع الشهداء.

واقتحم جنود الاحتلال وسط المدينة، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز.

أما في قلقيلية، فقد أصيب مواطنون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وانطلقت المسيرة تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن.

وأصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني، خلال المواجهات مع جنود الاحتلال الذين اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها.

وفي ذات السياق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن، شرق نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 24 مواطنا أصيبوا بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة، إضافة لإصابة شاب بقنبلة غاز باليد، وآخر بقنبلة في القدم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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